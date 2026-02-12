Банда подростков избила супружескую пару в липецком ТРК

В Липецке компания подростков в возрасте от 14 до 16 лет избила супружескую пару в ТРК. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел днем 8 февраля в одном из торгово-развлекательных центров города. В объективы камер видеонаблюдения попало, как банда подростков оскорбляла посетителей и угрожала им. Также несовершеннолетние напали на супружескую пару и избили их.

В данный момент все участники инцидента установлены, их допрашивает следователь. Назначены необходимые судебные экспертизы, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

