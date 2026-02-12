Звезда «Зачарованных» о климаксе: «Туман в голове, усы, низкое либидо»

Актриса Алисса Милано заявила, что чувствует себя нормально в менопаузу

Звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано рассказала об опыте перименопаузы и менопаузы. О жизни с климаксом она побеседовала с Yahoo.

Недавно 53-летняя актриса стала исполнительным продюсером документального сериала «Баланс: путешествие в перименопаузу», чтобы рассказать большему количеству женщин об особенностях этого возрастного периода.

«Если вы ищете симптомы перименопаузы, то у меня были все до единого. Отнималось плечо. Туман в голове. Усы. Низкое либидо. Истощение. Воспаления», — говорит Милано.

Актриса посетовала, что о перименопаузе — периоде снижения женского гормона эстрогена — и следующей за ней менопаузе говорят мало.

«Но когда перименопауза заканчивается, жизнь становится как сон. Все приходит в равновесие. Вы не сталкиваетесь с подъемами и спадами цикла. Гормональный спад, угревая сыпь, эмоциональные «американские горки» — все это проходит», — говорит она.

По словам Милано, большинство материалов о перименопаузе посвящены способам «вернуть женщин к нормальной жизни».

«Честно говоря, я никогда не чувствовала себя более нормальной, чем когда закончилась перименопауза и началась менопауза», — заверила она.

В конце 2025 года Алисса Милано в свой день рождения снялась без макияжа и фильтров. Она отметила, что не использует фотошоп, чтобы «обмануть реальность».

Ранее звезда «Зачарованных» удалила грудные импланты.