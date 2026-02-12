Глава IIHF заявил о желании скорее вернуть Россию на международную арену

Тардиф: в IIHF хотят, чтобы Россия как можно скорее вернулась

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что хочет как можно скорее вернуть сборную России на международную арену. Его слова The Hockey News.

«Мы стараемся держать политику подальше от наших соревнований, но иногда это не так просто. Мы хотим, чтобы Беларусь и Россия как можно скорее вернулись. Но мы следуем рекомендациям МОК», — заявил Тардиф.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее министр спорта России назвал редким негодяем главу IIHF Тардифа.