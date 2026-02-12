Захарова: Россия не начинала мировых войн, она в них побеждала на стороне добра

Россия никогда не была мировым агрессором и не начинала войн, а только завершала их, выходя победителем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью члену комиссии «Семья» Госсовета РФ, директору АНО «Институт поддержки детского блогинга» Наталье Локтевой.

«Мы никогда не выступали в исторической перспективе в качестве мировых агрессоров, мы не начинали никаких мировых войн. Мы их только завершали, и мы выходили победителем на стороне добра и на стороне истины из этих самых мировых баталий», — сказала дипломат.

По ее словам, Россия никогда не была колониальной империей, которая завоевывала другие страны ради выкачивания ресурсов. Захарова отметила, что государства, входившие в орбиту российского влияния, получали развитие в сфере науки, промышленности, технологий и образования.

12 февраля Захарова заявила, что на Западе не отказались от идеи «оторвать» Белоруссию от России и только ждут возможности взять реванш. По словам дипломата, в случае прихода к власти в Белоруссии западных агентов все достижения интеграционного строительства Союзного государства были бы перечеркнуты, что создало бы очаг нестабильности на западных границах.



Ранее Захарова назвала планы НАТО по арктической миссии провокацией.