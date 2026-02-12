Размер шрифта
Захарова поставила диагноз Рютте после его слов о заявлениях Москвы

Захарова ответила Рютте, заявившему, что он не следит за высказываниями Лаврова
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что он не следит за высказываниями главы МИД Сергея Лаврова. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram-канале.

По мнению Захаровой, у Рютте наблюдается синдром хронического информационного истощения.

«Данная проблема генсека НАТО описана в научной литературе как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение», — написала дипломат.

Она отметила, что этот термин был впервые предложен британским психологом Дэвидом Льюисом в 1996 году и характеризуется такими симптомами, как снижение аналитических способностей и способности принимать решения, ухудшение внимания и памяти, тревожность, нелогичное поведение и снижение продуктивности.

12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не уделяет пристального внимания заявлениям представителей российского руководства, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявлял о возможности нанесения «сокрушительного удара» по России.
 
