Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Абдразаков может заменить Кехмана в Михайловском театре

РИА Новости: оперный певец Абдразаков может возглавить Михайловский театр
Константин Михальчевский/РИА Новости

Народный артист России, художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков может возглавить Михайловский театр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

На этом посту он может заменить Владимира Кехмана, в январе покинувшего должность худрука после почти 19 лет работы.

«Сейчас вопрос с поиском художественного руководителя в Михайловский театр стоит очень остро. Появился достойный кандидат — известная фигура в сфере классической музыки Ильдар Абдразаков», — уточнил источник.

В конце июля 2025 года Следственный комитет России возбудил в отношении Кехмана новое дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным «Фонтанки», зеркальное уголовное дело возбуждено и в отношении гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова — по статье о даче взятки.

Оба новых дела являются продолжением расследования уголовного дела по растрате в отношении Кехмана. «Фонтанка» уточняла, что, по версии следствия, в 2022 году Каргинов оплатил 27 млн рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне «Автодом Пулково», оформив автомашину на одну из своих фирм и передав Кехману.

Об уходе Кехмана с поста худрука Михайловского театра 16 января 2026 года сообщила «Фонтанка». Исполняющим обязанности худрука стал главный дирижер учреждения культуры Александр Соловьев.

Ранее Безруков отказался комментировать сообщения о ректорстве школой-студией МХАТ.
 
Теперь вы знаете
Чудачества и уход в себя. Как распознать шизофрению на ранней стадии у себя и близких
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!