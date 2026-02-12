Абдразаков может заменить Кехмана в Михайловском театре

Народный артист России, художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков может возглавить Михайловский театр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

На этом посту он может заменить Владимира Кехмана, в январе покинувшего должность худрука после почти 19 лет работы.

«Сейчас вопрос с поиском художественного руководителя в Михайловский театр стоит очень остро. Появился достойный кандидат — известная фигура в сфере классической музыки Ильдар Абдразаков», — уточнил источник.

В конце июля 2025 года Следственный комитет России возбудил в отношении Кехмана новое дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным «Фонтанки», зеркальное уголовное дело возбуждено и в отношении гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова — по статье о даче взятки.

Оба новых дела являются продолжением расследования уголовного дела по растрате в отношении Кехмана. «Фонтанка» уточняла, что, по версии следствия, в 2022 году Каргинов оплатил 27 млн рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне «Автодом Пулково», оформив автомашину на одну из своих фирм и передав Кехману.

Об уходе Кехмана с поста худрука Михайловского театра 16 января 2026 года сообщила «Фонтанка». Исполняющим обязанности худрука стал главный дирижер учреждения культуры Александр Соловьев.

Ранее Безруков отказался комментировать сообщения о ректорстве школой-студией МХАТ.