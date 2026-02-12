Трамп анонсировал визит в Китай в апреле и ответный визит Си Цзиньпина в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своем намерении посетить Китай в апреле, добавив при этом, что глава КНР Си Цзиньпин позже совершит ответный визит в США. Об этом ишет РИА Новости.

«Я собираюсь навестить президента Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет к нам позже в этом году, и я тоже очень этого жду», — поделился Трамп с представителями СМИ в Белом доме.

Кроме того, Трамп отметил, что американо-китайские отношения, как и его личные взаимоотношения с лидером Китая, в настоящее время находятся в прекрасном состоянии.

21 января президент США заявил о своих дружеских отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер особенно отметил Си Цзиньпина, назвав его «необыкновенным человеком». Глава Белого дома также признал «поразительные» достижения, которых Китай добился под руководством председателя страны.

Ранее Трамп заявил, что почти каждую неделю общается с лидером Китая.