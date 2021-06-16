Путин призвал не допускать «перегрузки» в отношениях России и США

Президент России Владимир Путин заявил, что «перегрузки» в отношениях России и Соединенных Штатов быть не должно. Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

Так лидер государства обыграл известный эпизод с неправильным написанием данного слова. В 2009 году занимавшая тогда пост госсекретаря США Хиллари Клинтон на встрече с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым вручила ему символ «перезагрузки» — красную кнопку. Она должна была символизировать новый старт отношений между странами. Однако на ней была сделана ошибка: вместо слова «перезагрузка» написано «перегрузка».

«Перегрузка», — поправил Путин телеведущего программы «60 минут» Евгения Попова, спросившего, состоялась ли перезагрузка в отношениях с США.

Ранее президент США Джо Байден заверил, что повестка дня Вашингтона не направлена против России. Такое заявление американский лидер сделал на брифинге по итогам его встречи с российским президентом.

Встреча глав РФ и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.