Байден и Путин обменялись подарками

Президенты России и США Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве обменялись подарками. Об этом пишет РИА «Новости».

Российский лидер подарил письменный набор хохломы «Москва», Байден — хрустальную скульптуру и очки марки Aviator, которую часто носит сам.

Ранее Байден отметил, что отношения между Россией и Соединенными Штатами должны быть стабильными и предсказуемыми. В свою очередь, Путин заявил, что переговоры на вилле «Ла Гранж» прошли хорошо.

Встреча глав РФ и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.