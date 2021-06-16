В МИД рассказали, когда посол России в США Антонов вернется в Вашингтон

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российский посол в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца текущего месяца, передает ТАСС.

«Скоро, скоро! Анатолий Иванович Антонов сидит на чемоданах все время <…>», — сказал дипломат, улыбаясь.

По его словам, посол РФ до конца июня «совершенно точно» вернется в Вашингтон.

Ранее Путин сообщил, что договорился с Байденом о возвращении послов двух стран на места своей работы — в Москву и Вашингтон.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.