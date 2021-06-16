Путин назвал Байдена «очень опытным»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом в Женеве назвал американского президента очень опытным политиком.

«Я лишний раз убедился, что господин Байден — человек очень опытный. Мы разговаривали почти два часа», — сказал Путин.

По словам Путина, не со всеми лидерами ему удалось столько поговорить.

В Женеве 16 июня прошли два раунда переговоров президентов России и США. Совместного пресс-подхода лидеров двух стран не будет, однако президенты проведут отдельные пресс-конференции.

Встреча стала первым саммитом лидеров двух стран с момента вступления Байдена в должность президента США. Для Путина визит в Женеву станет первой зарубежной поездкой с января прошлого года.

«Газета.Ru» в онлайн-формате рассказывает об итогах переговоров Путина и Байдена в Женеве.