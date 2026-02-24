Размер шрифта
Вашингтон рассматривает венесуэльскую нефть как альтернативу российской

США хотят вернуть на рынки нефть из Венесуэлы в рамках стратегии
Jorge Silva/Reuters

Вашингтон рассматривает возвращение венесуэльских энергоресурсов на мировой рынок как часть стратегии по снижению зависимости стран от российских поставок. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джейкоб Хелберг, передает РИА Новости.

По его словам, стратегия США подразумевает «максимальное давление» на Россию, расширение глобального предложения энергоресурсов вне России, в частности венесуэльской нефти, а также расширение внутреннего производства энергии в США.

Хелберг отметил, что законопроект о санкциях в отношении РФ, который поддержали обе палаты конгресса, призван предоставить президенту полномочия вводить 500-процентные тарифы против стран, которые поддерживают торговлю энергоресурсами с Россией.

До этого США разрешили проводить некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Лицензия не распространяется на юридических и физических лиц в России, Китае, Иране, КНДР и на Кубе.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее».

Ранее Лукашенко рассказал, как США «сглупили» с Мадуро.

 
