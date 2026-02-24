Вашингтон рассматривает венесуэльскую нефть как альтернативу российской

США хотят вернуть на рынки нефть из Венесуэлы в рамках стратегии

Вашингтон рассматривает возвращение венесуэльских энергоресурсов на мировой рынок как часть стратегии по снижению зависимости стран от российских поставок. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джейкоб Хелберг, передает РИА Новости.

По его словам, стратегия США подразумевает «максимальное давление» на Россию, расширение глобального предложения энергоресурсов вне России, в частности венесуэльской нефти, а также расширение внутреннего производства энергии в США.

Хелберг отметил, что законопроект о санкциях в отношении РФ, который поддержали обе палаты конгресса, призван предоставить президенту полномочия вводить 500-процентные тарифы против стран, которые поддерживают торговлю энергоресурсами с Россией.

До этого США разрешили проводить некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Лицензия не распространяется на юридических и физических лиц в России, Китае, Иране, КНДР и на Кубе.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее».

