В США заявили о стремлении к стабильным отношениям с Китаем

Соединенные Штаты стремятся выстраивать стабильные и конструктивные отношения с Китаем, однако не испытывает доверия к Пекину. Об этом заявил замгоссекретаря США Джейкоб Хелберг, его слова передает РИА Новости.

Политика администрации в отношении Китая заключается в том, что мы хотим стабильные, конструктивные отношения с Китаем. Также верно и то, что мы не доверяем Китаю, и наличие стабильных отношений с ним не противоречит отсутствию доверия», — сказал он.

Хелберг добавил, что Вашингтон рассматривает Пекин как экономического конкурента.

Накануне Китай призывал США отменить односторонние пошлины против торговых партнеров и будет внимательно следить за ответными шагами Вашингтона.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные американским президентом Дональдом Трампом. Суд установил, что глава государства превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Представитель китайского Минторга отметил, что Пекин принял решение Верховного суда США во внимание, изучает последствия этого решения. В ведомстве подчеркнули, что КНР выступает против любых форм одностороннего увеличения тарифов, поскольку в «торговой войне нет победителей, а протекционизм ни к чему не приводит»

Ранее европейский бизнес испугался отмены пошлин Трампа.