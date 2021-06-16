В Кремле не ждут исторического прорыва от саммита России и США

Исторического прорыва на саммите России и США, который должен сегодня начаться в Женеве, ожидать не стоит. Такую позицию высказал телеканалу «Россия-1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Не стоит и невозможно ожидать никаких прорывов <…> Но сам факт, что два президента все-таки решили встретиться и начать открыто говорить о проблемах, это само по себе достижение», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что президенты РФ и США в ходе встречи затронут вопрос российской дипломатической собственности, находящейся в Соединенных Штатах, вопрос возвращения глав диппредставительств, противоречия во взаимоотношениях РФ и США и другие темы.

Российский лидер вылетел в Швейцарию на саммит с американским коллегой Джо Байденом 16 июня. Американский лидер прибыл в Женеву накануне.

Сначала встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в сопровождении министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Затем пройдут расширенная встреча и пресс-конференция. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президенты могут также пообщаться наедине.