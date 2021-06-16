В Кремле не ждут исторического прорыва от саммита России и США

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Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Исторического прорыва на саммите России и США, который должен сегодня начаться в Женеве, ожидать не стоит. Такую позицию высказал телеканалу «Россия-1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Не стоит и невозможно ожидать никаких прорывов <…> Но сам факт, что два президента все-таки решили встретиться и начать открыто говорить о проблемах, это само по себе достижение», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что президенты РФ и США в ходе встречи затронут вопрос российской дипломатической собственности, находящейся в Соединенных Штатах, вопрос возвращения глав диппредставительств, противоречия во взаимоотношениях РФ и США и другие темы.

Российский лидер вылетел в Швейцарию на саммит с американским коллегой Джо Байденом 16 июня. Американский лидер прибыл в Женеву накануне.

Сначала встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в сопровождении министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Затем пройдут расширенная встреча и пресс-конференция. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президенты могут также пообщаться наедине.