Румыния поможет США в операции против Ирана

Парламент Румынии одобрил размещение в стране американской техники и войск для поддержки военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщил румынский портал Investigative Report.

«В среду парламент одобрил 272 голосами «за» и 18 «против» запрос президента Никушора Дана, направленный после заседания CSAT, о временном размещении американской военной техники и сил в Румынии. Запрос от США был сформулирован в контексте войны на Ближнем Востоке...» — говорится в материале.

Принятое решение касается дозаправки самолетов, оборудования для мониторинга и спутниковой связи. Президент страны заявил, что эти возможности носят оборонительный характер и повышают безопасность Румынии.

Это не подразумевает, что Румыния официально вступила в войну, но это больше, чем просто словесная поддержка политики США, отмечает портал.

До этого Bloomberg сообщил, что США планируют временно разместить в Румынии до 500 военных и истребители для операции на Ближнем Востоке.

Ранее Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран.