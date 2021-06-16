В Кремле сообщили, что Путин прилетит вовремя на встречу с Байденом

Президент России Владимир Путин вылетел в Женеву на встречу с главой США Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, президент прилетит вовремя на саммит.

Самолет с Путиным на борту приземлится в аэропорту Женевы около 13.30 по московскому времени.

На 14.30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.

Далее, в 16.15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.

На 18.00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита.

Американский лидер прибыл в Женеву накануне, 15 июня.