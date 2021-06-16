Конституционный суд Белоруссии могут наделить правом проверки выборов

Конституционный суд Белоруссии может получить право проверки конституционности выборов, а также импичмента президента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление члена Конституционной комиссии, заместителя председателя Конституционного суда Белоруссии Натальи Карпович.

«Полагаем, что имеются конституционные основания и объективная необходимость определить роль Конституционного суда в избирательном процессе [по выборам] как президента, так и парламента. Предлагается наделить Конституционный суд полномочием проверки конституционности выборов», — сказала она в ходе заседания комиссии.

Также, по словам Карпович, предлагается уполномочить Конституционный суд выносить заключение о конституционности процесса импичмента президента. Она напомнила, что комиссия уже обсуждала вопрос о перераспределении полномочий от парламента к Всебелорусскому народному собранию в отношении смещения с должности президента.

Ранее лидеры стран «большой семерки» в ходе саммита потребовали от Минска провести новые выборы президента. Кроме того, в G7 заявили, что будут работать над привлечением к ответственности причастных к вынужденной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске, на борту которого находился один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сейчас находится в СИЗО Белоруссии.

Последние выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа прошлого года. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.