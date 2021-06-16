Столтенберг заявил о важности встречи Путина и Байдена в контексте отношений России и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, поскольку для стран — членов альянса отношения с РФ являются приоритетным вопросом. Об этом глава альянса сказал в интервью телеканалу CNN.

По его словам, также важен факт, который приветствовали все союзники НАТО, что «президент Байден в преддверии встречи с президентом Путиным проконсультировался со всеми лидерами НАТО». Столтенберг напомнил, что альянс является платформой для координации усилий по вопросам коллективной безопасности.

«И, конечно, отношения с Россией для всех нас — это вопрос первостепенной важности», — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что НАТО и его союзники должны быть сильными, готовыми к сдерживанию и обороне, и в то же время блоку необходим диалог с Россией.

«Россия — этой наш сосед, нам нужно с ней разговаривать, даже если мы не верим в улучшение отношений в ближайшем будущем», — подытожил генсек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях от саммита Россия — США.