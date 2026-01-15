Размер шрифта
Политика

В Белом доме высказались о продолжении сотрудничества с Венесуэлой

Белый дом: Трамп ожидает продолжения сотрудничества с властями Венесуэлы 
Власти Венесуэлы выполняют все запросы Вашингтона, президент США Дональд Трамп ожидает продолжения сотрудничества. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«Госсекретарь [Марко] Рубио и администрация находятся в постоянном контакте с госпожой [уполномоченным президентом Боливарианской Республики Делси] Родригес и другими членами временного правительства Венесуэлы, которые проявляют чрезвычайную готовность к сотрудничеству», — заявила она.

По слова Ливитт, к текущему моменту власти Каракаса выполнили все требования и просьбы Соединенных Штатов и президента.

Незадолго до этого стало известно, что американский лидер проводит встречу с оппозиционным политиком Венесуэлы Марией Кориной Мачадо, заявившей о готовности передать американскому лидеру присужденную ей Нобелевскую премию мира.

Мачадо заявляла, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира. Она подчеркивала, что готова отдать президенту США свою награду.

3 января 2026 года силы США нанесли серию ударов по Венесуэле, захватили и вывезли президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Ранее СМИ сообщили о репрессиях в Венесуэле против сторонников атаки США.
 
