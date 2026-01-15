Верховный суд ФРГ сообщил, что теракт на «Северных потоках» совершил офицер ВСУ

Верховный суд Германии считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию бывший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), который в материалах дела проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на «Северных потоках» по поручению государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте высшей судебной инстанции.

«Обвиняемому, который был офицером подразделения специального назначения Вооруженных сил Украины, была поручена задача координировать действия и руководить группой»,

В материалах говорится, что наиболее вероятно, что он и другие лица действовали по поручению иностранного государства.

27 октября Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии Сергея Кузнецова. По словам адвоката Канестрини, защита хочет обратиться в Кассационный суд для обжалования этого решения.

Кузнецов был задержан в августе в Италии. Его подозревают в причастности к подрывам «Северных потоков». Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Северных потоков». Подробнее ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд в Германии заподозрил Украину во взрывах «Северных потоков».