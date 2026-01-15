«Нужны лидеры на поле»: тренер ЦСКА объяснил, зачем клуб подписал игрока «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал переход в команду полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива». Его слова передает пресс-служба клуба.

«Нам нужны лидеры на поле. Футбол — это не только техника или тактика, футбол — это дух. И Дима может привнести его, он умеет объединять команду вокруг себя. Помимо того, что он прекрасный игрок, он очень хорош в ментальной составляющей и коммуникации на поле. Конечно, у нас есть Игорь Акинфеев, но он вратарь. Теперь у нас есть еще один игрок, который поможет нам не только в техническом, но и в лидерском аспекте», — заявил Челестини.

13 января ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправится вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги.

Ранее болельщиков «Локомотива» призвали не осуждать Баринова за переход в ЦСКА.