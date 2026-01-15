Ученик Тутберидзе лидировал в КП на чемпионате Европы

Ученик Тутберидзе Эгадзе стал лучшим в короткой программе на чемпионате Европы

Ученик российского тренера Этери Тутберидзе грузинский фигурист Ника Эгадзе стал лидером на чемпионате Европы в Шеффилде по итогам короткой программы.

Эгадзе набрал 91.28 балла, чисто исполнив каскад четверной сальхов — тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель.

Второе и третье места после короткой программы занимают эстонские братья Александр Селевко (88.71 балла) и Михаил Селевко (88.28 балла).

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее стало известно о намерении ISU ввести реформы в одиночном и парном катании.