Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Россиянка сфотографировала знакомого без одежды и пошла под суд

В Никольске будут судить девушку, фотографировавшую знакомого без одежды
Руслан Кривобок/РИА Новости

Жительница Вологодской области предстанет перед судом за отправку фото знакомого своим друзьям. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Никольске. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и спал без одежды. Заметив это, 23-летняя девушка сфотографировала его, кадры она отправила своим друзьям в социальных сетях и мессенджерах. Россиянин, изображенный на фото, ей разрешение на это не давал.

Таким образом девушка нарушила право мужчины на неприкосновенность частной жизни. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Его уже направили в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Петербурге задержали кубинца, который фотографировал город. Полицейские заметили молодого человека на Большом Сампсониевском проспекте и решили проверить документы.

Выяснилось, иностранец приехал в РФ как турист, но не зарегистрировался должным образом. В телефоне у него обнаружили фото мест, где были спрятаны закладки с наркотиками.

Ранее россиянин отправил фото полового органа приставу и получил срок.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27633163_rnd_2",
    "video_id": "record::98346179-98b7-4e9c-abde-53383e691a6b"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+