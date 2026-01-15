Россиянка сфотографировала знакомого без одежды и пошла под суд

В Никольске будут судить девушку, фотографировавшую знакомого без одежды

Жительница Вологодской области предстанет перед судом за отправку фото знакомого своим друзьям. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Никольске. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и спал без одежды. Заметив это, 23-летняя девушка сфотографировала его, кадры она отправила своим друзьям в социальных сетях и мессенджерах. Россиянин, изображенный на фото, ей разрешение на это не давал.

Таким образом девушка нарушила право мужчины на неприкосновенность частной жизни. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Его уже направили в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Петербурге задержали кубинца, который фотографировал город. Полицейские заметили молодого человека на Большом Сампсониевском проспекте и решили проверить документы.

Выяснилось, иностранец приехал в РФ как турист, но не зарегистрировался должным образом. В телефоне у него обнаружили фото мест, где были спрятаны закладки с наркотиками.

Ранее россиянин отправил фото полового органа приставу и получил срок.