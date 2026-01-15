Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Ленобласти волки разорвали собак местных жителей

Mash: в Ленобласти стая волков напала на собак
Telegram-канал Mash на Мойке

В Ленобласти местные жители боятся выходить из домов из-за волков, которые напали на собак. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Лужском районе региона, на территории садоводства «Мшинская». Накануне хищники проявили агрессию к животным. Они якобы съели внутренности питомцев и оставили их на дороге.

«При этом серые совершенно не боятся машин и устраивают вечерние рейды мимо домов», – сообщается в публикации.

Местные жители рассказали, что такая активность волков наблюдается уже две недели. Ранее они тоже выходили к людям, но такие случаи были единичными. Сейчас люди стараются не выходить из дома после заката солнца, так как боятся за свою безопасность.

При этом петербуржцы обращались к сотрудникам МЧС и местному егерю, который ранее решал проблему с помощью ружья. Сейчас якобы решать вопрос безопасности никто не хочет.

Hfytt d Карелии мальчику разрешили опаздывать на учебу из-за волков на дороге.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27633013_rnd_2",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+