В Ленобласти волки разорвали собак местных жителей

В Ленобласти местные жители боятся выходить из домов из-за волков, которые напали на собак. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Лужском районе региона, на территории садоводства «Мшинская». Накануне хищники проявили агрессию к животным. Они якобы съели внутренности питомцев и оставили их на дороге.

«При этом серые совершенно не боятся машин и устраивают вечерние рейды мимо домов», – сообщается в публикации.

Местные жители рассказали, что такая активность волков наблюдается уже две недели. Ранее они тоже выходили к людям, но такие случаи были единичными. Сейчас люди стараются не выходить из дома после заката солнца, так как боятся за свою безопасность.

При этом петербуржцы обращались к сотрудникам МЧС и местному егерю, который ранее решал проблему с помощью ружья. Сейчас якобы решать вопрос безопасности никто не хочет.

