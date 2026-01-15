Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

В армии Ирака заявили, что не позволят воевать с их территории

Представитель армии Ирака Науман заявил, что не позволит воевать с их территории
Essam Al-Sudani/Reuters

Ирак не позволит использовать свою территорию, воздушное пространство или территориальные воды для ведения военных действий против какой-либо страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя главнокомандующего вооруженными силами Ирака Сабаха ан-Науман.

По его словам, из-за развивающейся эскалации и угроз безопасности и стабильности Ирака важно выразить твердую и принципиальную позиция против использования своей территории, воздушного пространства или территориальных вод в качестве плацдарма для военных действий, направленных против какого-либо государства.

«Ирак полностью привержен тому, чтобы не допустить превращения своей территории в арену для угроз безопасности всем соседним странам региона или втягивания в конфликты, не отвечающие интересам его народа», — добавил он.

Ан-Науман призвал проявлять сдержанность, отдавать приоритет контактам, избегать эскалации, а также работать над разрешением способ с помощью дипломатии.

12 января стало известно, что страны Евросоюза обсуждают внесение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список «террористических организаций».

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее в России рассказали, как США провоцируют кризис в Иране.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27633001_rnd_0",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+