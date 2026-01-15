Размер шрифта
В Госдуме усомнились, что 30 европейских солдат смогут защитить Гренландию от США

Депутат Журавлев: никто не хочет защищать Гренландию от вторжения США
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Европейские страны направили в Гренландию 31 солдата для защиты от возможного вторжения США. Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился, что такое число солдат смогут защитить остров.

«Как вы считаете, достаточно ли тридцати человек для обороны острова площадью примерно в 2 миллиона квадратных километров? Наверное, если каждый из них обладает сверхспособностями и сможет контролировать береговую линию протяженностью в полторы тысячи километров. Или возьмет с собой какое-то неведомое доселе супероружие, которое поможет ему это делать», — сказал он.

По мнению Журавлева, в Европе избегают конфронтации с США из-за Гренландии. Парламентарий предположил, что европейцы для вида отправили своих солдат на остров.

«На самом деле, величина контингента, который страны НАТО готовы отправить на защиту территориальной целостности Дании, совершенно показательна – никто не хочет в реальности воевать за чужие интересы, что бы ни говорила пресловутая 5 статья устава Североатлантического альянса. Тем более, когда противник США – против него и вовсе напуганным европейцам выступать не хотелось бы ни в каком виде. Так что, скорее всего, собрали штрафников по дальним гарнизонам, всех, кого не жалко – и в Гренландию», — заключил он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял на протяжении 2025 года о намерении присоединить Гренландию. Но после похищения президента Венесуэлы Трамп заявил, что ему нужен остров «во что бы то ни стало». Он заявил, что Гренландию заберут Россия или Китай, если это не сделают в Америке. Замглавы администрации США усомнился в законности контроля Дании над островом. Сообщалось, что госсекретарю США поручили подготовить предложение о покупке Гренландии за 700 миллиардов долларов.

Ранее в Госдуме не согласились, со словами Мерца о том, что Россия – европейская страна.

