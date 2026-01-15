Экономист рассказал россиянам, как накопить на «достойную старость»

Россиянам следует делить зарплату на три части – одну для повседневных трат, вторую в кубышку, а третью – на достойную старость, рассказал «Газете.Ru» профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон. Он отметил, что такой подход к финансам сформирует уверенность в будущем и поможет избежать трудностей.

«Идеально, когда человек, думает о своем будущем. Он эти доходы должен делить на три части. Первая — обеспечить текущее потребление, достигается семейным бюджетом. Вторую часть надо направлять на формирование собственного резервного фонда — в жизни человека иногда встречаются две большие неприятности. Правда, говорят, неприятности у нас каждый день, но есть две большие, когда человек тяжело заболел – требуется операция, потом восстановление. Это занимает определенный период времени, а текущих доходов нет. И второй печальный случай — человек может потерять работу. Попал под сокращение или компания обанкротилась --требуется определенный период для того, чтобы найти новую с адекватной заработной платой. Поэтому, вторая часть суммы доходов должна направляться на создание резервного фонда на случай непредвиденных событий. Чтобы не остаться у разбитого корыта, лучше иметь резервный фонд», — отметил он.

Экономист рассказал, сколько денег следует направлять в резервный фонд.

«Разные эксперты советуют разные объемы, но большинство сходятся в мысли, что резервный фонд должен быть примерно три-четыре суммы месячных расходов. За три месяца человек сможет найти новую работу, восстановится после тяжелой болезни и опять вернутся к нормальной жизни. Если человек уже сформировал три-четыре суммы месячных потреблений, соответственно, на этом надо остановиться и больше туда не отчислять. Свободные деньги направить или на увеличение текущего потребления, или есть третье направление — создание долгосрочных накоплений на свою будущую старость. Когда я говорю, например, нашим студентам — некоторые не понимают. Для них будущая старость далеко, и что сейчас об этом говорить? Те, которые понимают, они начинают откладывать на то, чтобы обеспечить достойную жизнь на пенсии», — сказал он.

Профессор считает, что молодому поколению не следует рассчитывать на высокую пенсию. По мнению Берзона, текущие демографические тенденции бросают вызов государствам.

«Пенсии и сейчас маленькие. Надежда на то, что ситуация с пенсионным обеспечением улучшится (через несколько десятков лет – прим. «Газета.Ru») — это иллюзия. Человек должен сам о себе позаботиться. Меняется демографическая ситуация, люди живут дольше. Этому надо только радоваться. Люди ведут здоровый образ жизни, развивается медицина, все хорошо, но для финансовых органов любой страны — головная боль, этих пенсионеров надо содержать. И общий принцип большинства стран, которые несколько раньше, чем Россия, перешли на вот такую систему, накопительную систему финансового обеспечения — пока ты работаешь, получаешь заработную плату, откладывай на свою будущую старость. Для молодого человека, которому лет 30-35, надо вкладывать в эту третью компоненту создания долгосрочных накоплений примерно 10% от своей заработной платы. Когда человек это посчитает, он посмотрит, способен на оставшиеся деньги нормально содержать свою семью или не способен. Если недостаточно, значит, надо думать или о какой-то подработке, о повышении квалификации, чтобы получать большую заработную плату», — заключил он.

Ранее экономист назвал январь самым финансово трудным месяцем в году.