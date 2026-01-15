Глава МИД Франции заявил о способности Европы защитить Гренландию

Члены НАТО, их союзники и европейские страны могут защитить себя от любой угрозы, откуда бы она ни исходила. Об этом на пресс-конференции заявил Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает BFMTV.

«Страны НАТО, их союзники и европейские страны вполне способны защитить свою территорию от любой угрозы, откуда бы она ни исходила», — заверил министр, говоря об угрозах Гренландии со стороны США.

Барро выразил поддержку и солидарность с Данией и подчеркнул, что «Евросоюз несет стратегическую ответственность за Гренландию», так как «безопасность Арктики неотделима от нашей собственности». Он отметил, что, участвуя в учениях «Арктическая выносливость», Франция и ее партнеры сделали выбор «в пользу дальновидности и солидарности с Данией».

Также Барро заявил, что Гренландия не хочет быть купленной, управляться из Вашингтона и интегрироваться в состав США. По его словам, остров уже выбрал Данию, НАТО и ЕС.

Накануне Барро сообщил, что Франция собирается открыть первое консульство в Гренландии, чтобы подать «политический сигнал» президенту США Дональду Трампу.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить контроль над Гренландии в целях обеспечения нацбезопасности Штатов. Власти Гренландии и Дании выступили против такого сценария.

14 января 2026 года состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, но в итоге решения конфликта найти не удалось.

15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале совместных учений НАТО в Гренландии, которые состоятся по просьбе Дании. В тот же день СМИ сообщили о прибытии первых военных из Европы в Гренландию. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что миссия НАТО связана с угрозами от России и Китая, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы НАТО по запуску миссии провокацией.

