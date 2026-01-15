В Госдуме не согласились, со словами Мерца о том, что Россия – европейская страна

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия – европейская страна и выразил надежду на восстановление отношений. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» с ним не согласился. Чепа подчеркнул, что Россия настолько большая, что нельзя относить ее только к Европе или Азии.

«Россия всегда была и остается евразийской страной, потому что часть России находится в Европе, часть в Азии. Назвать ее европейской страной, значит обидеть Азию. Назвать ее азиатской страной, значит обидеть Европу. Россия — самая большая в мире страна, и она является евразийской страной. То, что сегодня Мерц говорит о том, что она европейская — это подчеркивает, что без России решение многих вопросов в Европе невозможно», — подчеркнул он.

Парламентарий считает, что позитивные высказывания в сторону России со стороны европейских политиков вызвано разочарованием в Украине.

«Только сейчас начинают понимать или раньше все прекрасно понимали, что санкции, что сам конфликт, который они развязали, он в большей степени сказывается отрицательно на экономике и политике европейских стран. Конфронтация в Европе с Россией, которая является носителем ядерного оружия, современного оружия, мощной армии — сегодня в мире глупо и чревато. Это заставляет их все больше понять безысходность той политики относительно украинского конфликта — она ведет только к проблемам», — заключил он.

Ранее спецпредставитель Дмитриев назвал прогрессом заявление Мерца о России.