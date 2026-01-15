Размер шрифта
«Ни о чем не жалею»: экс-игрок «Зенита» Жерсон о работе в России

Жерсон о работе в России: я ни о чем не жалею
Paulo Ti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Жерсон после перехода в бразильский «Крузейро» заявил, что не жалеет о проведенном времени в России. Его слова передает ESPN.

«Это был опыт, повлиявший на мою жизнь. Я ни о чем не жалею. Это был мой выбор, иногда мы делаем правильный выбор, иногда нет, но я благодарен. Я поехал в Россию, где меня хорошо приняли, пробыл там недолго», — заявил Жерсон.

Официально об ходе Жерсона из «Зенита» было объявлено 10 января.

Сообщалось, что сумма трансфера составила €30 млн с учетом возможных бонусов. Клубы договорились о трансфере игрока за €27 млн + €3 млн бонусами. Эта сделка стала самой дорогой покупкой за всю историю чемпионата Бразилии. Футболист согласовал с клубом контракт до 2029 года, его главной мотивацией при переходе стало желание попасть в сборную Бразилии на чемпионат мира.

Жерсон является самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Фламенго», где в сезоне 2024 года отдал семь голевых передач в 35 матчах бразильской Серии А.

Ранее «Зенит» обвинили в провале из-за трансфера бразильца Жерсона.

