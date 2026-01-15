Размер шрифта
Белый дом назвал губернатора Миннесоты «тампоном»

РИА: Белый дом назвал губернатора Миннесоты тампоном и жалким неудачником
David Muse/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Белый дом в ответ на призыв губернатора Миннесоты Тима Уолца к протестующим фиксировать все нарушения закона представителями службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) для возможного последующего расследования назвал его «тампоном» и «жалким неудачником». Об этом сообщает РИА Новости.

«Тампон, вчера ты выступал с обращением ко всему штату, призывая привлекать агентов ICE к ответственности за исполнение закона, так что, возможно, тебе стоит не вмешиваться. Ты — жалкий неудачник и полное позорище», — написал Белый дом в соцсети X.

15 января президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social пригрозил властям штата Миннесота применением Закона о восстании (Insurrection Act), который дает ему право на использование вооруженных сил внутри страны.

7 января в Миннеаполисе сотрудник ICE выстрелил в женщину, которая сидела за рулем автомобиля.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры подошли к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги и потребовали открыть дверь. Когда машина начала двигаться вперед, сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

После случившегося мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту» из города. Он рассказал, что сотрудники службы пытаются представить свои действия как акт самообороны. Однако, по словам градоначальника, «это полная чушь».

Ранее Трамп пригрозил «расплатой и возмездием» жителям Миннесоты на фоне протестов.

