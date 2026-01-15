Трамп пригрозил американскому штату вводом войск

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social пригрозил властям штата Миннесота применением Закона о восстании (Insurrection Act), который дает ему право на использование вооруженных сил внутри страны.

«Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных агитаторов и мятежников, нападающих на патриотов ICE (Служба иммиграционного и таможенного контроля США — Прим. ред.), которые всего лишь пытаются выполнять свою работу, я введу в действие Закон о восстании», — заявил глава Белого дома.

Он отметил, что многие президенты делали это и до него. Кроме того, Трамп пообещал при таком развитии событий быстро положить конец этому фарсу, который происходит в некогда великом штате.

13 января глава Белого дома пообещал жителям Миннесоты «день расплаты и возмездия» за миграционную политику штата и протесты против действий службы иммиграционного и таможенного контроля США.

7 января в Миннеаполисе сотрудник ICE выстрелил в женщину, которая сидела за рулем автомобиля.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры подошли к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги и потребовали открыть дверь. Когда машина начала двигаться вперед, сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

После случившегося мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту» из города. Он рассказал, что сотрудники службы пытаются представить свои действия как акт самообороны. Однако, по словам градоначальника, «это полная чушь».

