Политика

Евросоюз начал работать над новой стратегией безопасности

Фон дер Ляйен: ЕС разрабатывает новую стратегию безопасности
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Евросоюз начал разрабатывать новую стратегию безопасности. Об этом пресс-конференции на Кипре 15 января 2026 года сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По словам Фон дер Ляйен, на начальном этапе работы «нецелесообразно» заранее «жестко ограничивать» или расширять список тем, которые могут быть в новом документе. Когда европейская стратегия будет представлена, станет понятно, будет ли создан Европейский совет безопасности, отметила она.

«Цель разработки стратегии — собрать все знания, зафиксировать происходящие геостратегические и геополитические перемены в мире и существующие потребности, а также дать на них адекватный ответ», —подчеркнула глава Еврокомиссии.

При этом в докладе комитета Европарламента по безопасности и обороне (SEDE) уже назвали Россию главной угрозой безопасности Евросоюза. В документе сказано, что ЕС столкнулся с самой серьезной угрозой нацбезопасности со времен Второй мировой. Эту угрозу связали с конфликтом на Украине, а также с «более широкими гибридными угрозами, терроризмом, кибератаками и рисками, связанными с критической инфраструктурой и с изменением климата». Кроме того, Китай в документе был указан как «стратегический конкурент», а НАТО назвали «краеугольным камнем коллективной обороны».

Также глава евродипломатии Кая Каллас назвала ситуацию в мире поводом для того, чтобы начать выпивать.

Ранее в Европарламенте призвали развернуть политику в правую сторону.

