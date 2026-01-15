Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Российский военный с огнеметом захватил штаб ВСУ в Запорожской области

Российский военный с позывным Кащей с огнеметом захватил командный пункт ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский военный с позывным Кащей в ходе разведки боем поджег укрытие противника трофейным огнеметом «Шмель» и захватил командный пункт. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале со словами самого бойца.

По словам военнослужащего, операция проходила в районе Гуляйполя Запорожской области. Во время разведки Кащей услышал звук генератора, вышел на него и вступил в перестрелку с бойцом ВСУ, оказавшим ожесточенное сопротивление.

После длительной перестрелки и обмена гранатами терпение российского бойца лопнуло.

«Нервы у меня чуть-чуть сдали, а у меня был их же огнемет трофейный — «Шмель». Я… этот «Шмель» взял и вдобавок им засадил, поджег этот подвал», — приводит его слова ведомство.

После штурма здания группа Кащея обнаружила в подвале штаб противника с секретными документами и оборудованием для управления боем.

13 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации полностью контролируют город Гуляйполе в Запорожской области, а на занятых рубежах организована устойчивая оборона.

Ранее на Украине сообщили о готовности граждан к уступкам территорий. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27633097_rnd_6",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+