Российский военный с позывным Кащей в ходе разведки боем поджег укрытие противника трофейным огнеметом «Шмель» и захватил командный пункт. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале со словами самого бойца.

По словам военнослужащего, операция проходила в районе Гуляйполя Запорожской области. Во время разведки Кащей услышал звук генератора, вышел на него и вступил в перестрелку с бойцом ВСУ, оказавшим ожесточенное сопротивление.

После длительной перестрелки и обмена гранатами терпение российского бойца лопнуло.

«Нервы у меня чуть-чуть сдали, а у меня был их же огнемет трофейный — «Шмель». Я… этот «Шмель» взял и вдобавок им засадил, поджег этот подвал», — приводит его слова ведомство.

После штурма здания группа Кащея обнаружила в подвале штаб противника с секретными документами и оборудованием для управления боем.

13 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации полностью контролируют город Гуляйполе в Запорожской области, а на занятых рубежах организована устойчивая оборона.

Ранее на Украине сообщили о готовности граждан к уступкам территорий.