В Швейцарии заявили, что огонь в Карабахе прекратился благодаря России

Огонь в непризнанном Нагорном Карабахе прекратился благодаря действиям российской стороны. Об этом заявил президент Швейцарии Ги Пармелен, пишет ТАСС.

«Прекращение огня, которое сохраняется в регионе Нагорного Карабаха произошло благодаря России», — сказал Пармелен.

По его словам, он рассчитывает поднять роль Москвы в этом конфликте на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня в Женеве.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин после переговоров с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня проведет встречу со швейцарским коллегой Ги Пармеленом.

Кроме того, Пармелен заявлял, что Россия и США должны вести конструктивный диалог, чтобы преодолеть вызовы современного мира. По его словам, встреча Путина и Байдена может вдохнуть оптимизм в мировые дела.