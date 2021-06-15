Помощник Путина назвал темы саммита РФ — США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе предстоящих переговоров в Женеве обсудят стратстабильность, пандемию коронавируса, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат и Арктику. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

Среди региональных проблем будут вопросы по Украине, Сирии, Ливии, Афганистане и Нагорному Карабаху.

Кроме того, главы государств обсудят нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работу диппредставительств России и США.

Ушаков добавил, что президенты также могут затронуть любую заранее не согласованную тему по своему усмотрению.

По его словам, предварительная работа в рамках подготовки к саммиту прошла успешно, особых проблем в согласовании тем переговоров не было.

Ранее МИД РФ допустил возвращение послов в Россию и США после саммита в Женеве.

Саммит Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ранее президенты рассказали об ожиданиях от личной встречи.