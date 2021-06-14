Мишустин подписал поправки к закону о недружественных странах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму поправок к закону о недружественных действиях стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», — говорится в распоряжении.

Также в документе сообщается, что официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания назначен замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее в МИД России назвали условие для исключения США из списка недружественных стран.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, пока в нем числится только Чехия и США.