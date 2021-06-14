Путин рассказал, что будет с Россией после его ухода с поста президента

Президент России Владимир Путин рассказал американскому телеканалу NBC, что ничего не рухнет в России, когда сменится глава государства. Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.

По его словам, текущая ситуация значительно отличается от 2000 года, когда страна балансировала на грани сохранения своего суверенитета, территориальной целостности, а количество граждан за чертой бедности было катастрофическим.

«Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? <...> Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо», — заявил он.

Путин добавил, что в качестве преемника он видит преданного России человека с конструктивными взглядами, который готов «положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь». При этом глава государства уточнил, что кандидат в президенты может критически относиться к его сферам деятельности или к нему лично.