НАТО будет пересматривать стратегическую концепцию для ответа России

Североатлантический альянс намерен пересмотреть стратегическую концепцию, чтобы ответить на действия России. Об этом сообщается в заявлении Белого дома США на официальном сайте.

Предполагается, что в НАТО также дадут ответ на вызовы со стороны Китая. Документ хотят подготовить для принятия на саммите в 2022 году.

«Союзники согласятся пересмотреть Стратегическую концепцию НАТО, основу, которая будет определять подход Североатлантического альянса к меняющейся стратегической среде, которая включает агрессивную политику и действия России; вызовы, которые ставит перед нашей коллективной безопасностью Китайская Народная Республика», — уточнили в американской администрации.

Россия ранее заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. В свою очередь НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал возможный отказ НАТО от размещения ядерных ракет в Европе.