Пограничники Украины не пустили российскую актрису, посещавшую Крым

Украинские пограничники не пустили в страну на границе с Молдавией российскую актрису дубляжа. Причиной для этого стала ее поездка в Крым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей МВД.

В результате женщине теперь запрещено посещать Украину в течение трех лет.

«Вчера в пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка России. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму», — уточнили в министерстве.

По данным ведомства, 59-летняя россиянка сказала, что намерена посетить Одессу, где планировалось выступление в театре.

Женщина известна в России как актриса озвучивания и дубляжа, а также певица. В МВД пояснили, что женщина на полуостров ранее попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда и на Украину поездка невозможна.

Имя актрисы в настоящий момент не называется.

Ранее на Украине задержали двоих россиян, незаконно переплывших границу. У мужчин с собой были только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами.