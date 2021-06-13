Страны G7 выступили за стабильные отношения с Россией

Лидеры страны Группы семи (G7) выступили за стабильные отношения с Россией, говорится в коммюнике по итогам саммита Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

«Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и продолжим взаимодействовать в областях, представляющие взаимный интерес», — сообщается в документе.

При этом лидеры страны G7 подчеркивают, что призывают Москву прекратить «дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия».

В Великобритании с 11 по 13 июня прошел традиционный саммит G7. Мероприятие проводилось в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи, участие также приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Ранее в Евросовете заявили, что тема России на саммите G7 является одной из главных.