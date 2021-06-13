Байден объяснил отказ от пресс-конференции с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил решение не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным по итогам саммита в Женеве. Свою позицию глава США раскрыл в ходе общения с журналистами по итогам саммита Группы семи (G7).

«Это не состязание в том, кто будет лучше держаться перед прессой, кто кого сможет поставить в неудобное положение», — заявил Байден.

По его словам, саммит в Женеве нужен для того, чтобы Вашингтон четко обозначил Москве условия улучшения двусторонних отношений.

«Я думаю, лучше всего, если мы с ним (Путиным) встретимся, проведем свои обсуждения <...> После этого я расскажу, о чем на мой взгляд была встреча, а он может сказать, о чем, с его точки зрения, была встреча», — пояснил американский президент.

16 июня в Женеве состоится встреча Путина с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Ранее газета New York Times сообщила, что администрация США отказалась от совместной пресс-конференции по итогам саммита из-за провела предыдущего американского президента Дональда Трампа на саммите с Путиным в 2018 году. Подробности — в материале «Газеты.Ru».