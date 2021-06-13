В НАТО отказались раскрывать разведданные о приписываемой РФ роли в инциденте с Ryanаir

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался говорить о разведданных, на которые могут опираться страны альянса, утверждая о причастности России к инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. В интервью британской радиостанции «Times Radio» он упомянул лишь два косвенных указания на причастность Москвы.

«Я не могу вдаваться в детали по поводу данных разведки, однако мы знаем, что Белоруссия и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая оборону воздушного пространства. Кроме того, Россия — одна из немногих стран, которые не осудили совершенно неприемлемый факт принуждения к посадке самолета, который следовал из Афин — столицы одной страны, являющейся членом НАТО, — в столицу другого члена НАТО — Вильнюс», — сказал Столтенберг в ответ на вопрос о том, считает ли он Москву «в какой-либо мере ответственной» за произошедшее.

Глава Североатлантического альянса также повторил, что отношения между НАТО и РФ находятся на самой низкой точке со времен окончания холодной войны. Столтенберг объяснил это тем, что Россия демонстрирует готовность применять силу в отношении соседних государств. По его словам, Москва также пытается внести раскол между странами альянса и влиять на их демократические процессы.

«Нам нужно относиться к этому крайне серьезно, наращивая оборонный потенциал в киберпространстве, обмениваясь развединформацией, сохраняя бдительность и осознавая наличие разнообразных инструментов для осуществления агрессивных действий как военного, так и невоенного характера», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о том, что попытки обвинить Россию в причастности к экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске являются спекуляциями.