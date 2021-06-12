Пашинян оговорился и назвал Лаврова президентом и премьер-министром России

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян оговорился, когда назвал Сергея Лаврова президентом, а затем премьер-министром России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик допустил оговорку в ходе выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области. Пашинян рассказывал об освобождении 15 армянских военных из Азербайджана и передаче Баку карты минных полей.

«Когда президент...премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях...», — сказал Пашинян.

Стоявшие за и.о. министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и супруга Пашиняна Анна Акобян не смогли удержать улыбки.

Пашинян поблагодарил за возвращение военных руководство Соединенных Штатов, грузинских, а также европейских партнеров. Особую благодарность он выразил президенту России Владимиру Путину, главе МИД Сергею Лаврову, министру обороны Сергею Шойгу и другим.

Ранее Жозеп Боррель перепутал Россию и Турцию во время выступления в Европарламенте. Несмотря на оплошность, глава дипломатии Евросоюза продолжил свое выступление, не исправляясь.