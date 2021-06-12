Байден рассказал про уверенность США в единстве НАТО

Соединенные Штаты уверены в единстве НАТО, рассказал американский глава Джо Байден. По словам 46-го президента США, Вашингтон считает Евросоюз стержнем, на который может опираться альянс, сообщает ТАСС.

Отношением к организации президент США поделился во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7.

«Да, и на самом деле мы очень твердо уверены в единстве НАТО, и я лично считаю, что Европейский союз является невероятно сильной и динамичной организацией, которая во многом не только способствует возможностям Западной Европы справляться с экономическими трудностями, но и также является стержнем, на который может опираться НАТО», — заявил Байден.

Журналисты уточнили у Байдена, получилось ли убедить союзников в том, что США действительно «вернулись». Речь шла о внешней политике изоляционизма, которая проводилась предыдущим главой Белого дома Дональдом Трампом. В ответ на это Байден предложил спросить об этом Макрона. Французский президент подтвердил смену политического курса США.

Ранее Ангела Меркель и Байден переговорили по «Северному потоку — 2». По словам канцлера Германии, разговор был коротким. Немецкая сторона подчеркнула важность того, чтобы Украина оставалась партнером в поставках российского газа.