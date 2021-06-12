Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

Президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, такое решение «наиболее подходящее».

Российский и американский политики встретятся в Женеве 16 июня.

CNN со ссылкой на источник в администрации президента передавал, что Путин и Байден не будут проводить совместную пресс-конференцию. Причины этого предполагаемого решения американской администрации неизвестны. Уточняется, что сама программа саммита пока не сформирована и должна быть скорректирована.

Ранее в Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена.