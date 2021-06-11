В Техасе откроется генконсульство Украины

В столице американского штата Техас, Хьюстоне, появится генерального консульство Украины, сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в своем Facebook.

«Сегодня мы сделали еще один важный шаг к открытию генконсульства Украины в городе Хьюстон, Техас», — рассказала Маркарова.

По ее словам, Юг Америки имеет большое и активное украинское сообщество, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинско-американского партнерства.

Ранее офис Зеленского назвал друзей Украины.

До этого президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский лидер пригласил украинского коллегу приехать с визитом в Вашингтон.

Байден и Зеленский затронули стратегическое партнерство двух стран в поддержку плана президента Украины по борьбе с коррупцией.