Чижов заявил о ненормальном состоянии отношений России и ЕС

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что отношения страны с ЕС находятся в ненормальном положении и имеют тенденцию к дальнейшей деградации. Об этом сообщает ТАСС.

Также постпред оценил возможность возобновления саммитов Россия — ЕС.

«Теоретически [это] возможно. Я надеюсь, что рано или поздно мы к этому и вернемся. То, что это не произойдет ни сегодня, ни завтра, — это тоже очевидно», — сказал Чижов.

Ранее стало известно, что от Москвы в Евросоюзе ждут более предсказуемых и стабильных действий.

До этого президент России Владимир Путин отметил в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем, что Россия и Евросоюз остаются друг для друга значимыми партнерами, но нынешнее состояние связей нельзя считать удовлетворительным.

В Евросовете сообщили, что тема России на саммите G7, который пройдет 11-13 июня, станет одной из главных.