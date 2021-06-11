Глава МИД Польши сообщил, что узнал о решении США по «Северному потоку — 2» из СМИ

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что США не обсуждали с Варшавой вопрос отказа от санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление он сделал в интервью изданию Rzeczpospolita.

Журналисты задали министру вопрос, как он узнал о решении Вашингтона.

«Американские союзники не нашли времени на консультации с наиболее уязвимым к последствиям этого решения регионом в мире», — ответил им Рау.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава оказывает давление на Соединенные Штаты по вопросу, связанному с санкциями против «Северного потока – 2». По его словам, польская сторона негативно относится к решению Вашингтона отказаться от санкций против оператора проекта — Nord Stream AG.

21 мая США ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток – 2». При этом рестрикции на оператора проекта наложены не были. До этого американский Госдеп подтвердил, что ограничения против Nord Stream 2 AG не соответствуют интересам США.