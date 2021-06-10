В Евросовете заявили, что тема России на саммите G7 станет одной из главных

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал, какая тема станет одной из основных на саммите «группы семи» (G7). Его слова передает «Интерфакс».

«[На саммите G7] мы подтвердим веру в открытое общество, многосторонность и демократические ценности, которые являются основой для предпринимаемых нами действий, политики, которую мы развиваем, и партнерства, которое мы выстраиваем. В этом контексте Россия будет одной из основных тем», — сказал он.

Ранее, выступая на сессии Европейского парламента, он подчеркнул, что на следующем саммите ЕС лидеры стран также обсудят конкретные сценарии стратегии в отношении России. По словам Мишеля, Европа чаще реагировала на уже произошедшие события, связанные с Россией, чем действовала заранее.

«Вместо того, чтобы реагировать на то, чего мы не хотим, мы должны сначала решить, чего мы, собственно, хотим от России», — пояснил глава Евросовета.

Ранее сообщалось, что саммит G7 пройдет в Корнуолле (Великобритания) 11-13 июня.